"Wäre ich Heidi Klum würde ich jetzt schreiben: Blast from the Past 1992."

Happy Birthday, Barbara Schöneberger! Die Moderatorin feiert am 5. März ihren 44. Geburtstag. Das nahm sie als Anlass, um auf Instagram ein Foto aus Jugendtagen zu posten. Darauf sieht man, wie die damals 18-Jährige lachend im Wasser sitzt. Der Hashtag "#isarauen" lässt vermuten, dass das Bild in Schönebergers Geburtsstadt München entstanden ist. Die Bildunterschrift ist zudem ein kleiner Seitenhieb auf Heidi Klum (44). Denn wann immer das Model ein älteres Foto hochlädt, schreibt sie den Satz "Blast from the Past" dazu.