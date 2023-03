Mattel ehrt sieben weibliche Führungskräfte mit einer Barbie-Puppe, darunter auch die deutsche Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius.

Die berühmteste Puppe der Welt soll jetzt Mädchen Lust auf Naturwissenschaften machen. Anlässlich des Internationalen Frauentages ehrt Barbie-Hersteller Mattel sieben Top-Karrierefrauen mit einer eigenen Puppe. Darunter ist auch die deutsche Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (56).

Noch immer seien Frauen in den sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) unterrepräsentiert, erklärt das Unternehmen. Ihr Anteil in Deutschland läge nur bei etwa 15,5 Prozent. "Deshalb hat es sich Barbie zur Aufgabe gemacht, Mädchen Vorbilder - im wahrsten Sinne des Wortes - an die Hand zu geben."

Barbies sollen Vielfalt der Berufe abbilden

Die Puppen sind sieben Frauen aus aller Welt nachempfunden, die in den MINT-Bereichen Karriere gemacht haben. Neben Boetius sind das Google-Sonderberaterin Susan Wojcicki (54), ihre beiden Schwestern, 23andME-CEO Anne Wojcicki (49) und Pädiatrie-Professorin Janet Wojcicki (53), außerdem Elektroingenieurin Kat Echazarreta (27), Raumfahrtwissenschaftlerin Maggie Aderin-Pocock (54) und Wissenschaftspädagogin Li Yinuo (44).

"Ich fühle mich geehrt, ein Barbie-Role-Model für die Polar- und Meeresforschung zu sein und Kinder für diese Bereiche zu begeistern", freut sich Antje Boetius. "Barbies sollten die Vielfalt verschiedenster Berufe widerspiegeln."