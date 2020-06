Gianna Floyd, die sechsjährige Tochter von George Floyd, ist jetzt offenbar Disney-Aktionärin - dank Barbra Streisand (78, "Yentl"). Auf Instagram bedankte sich das Mädchen laut US-Medienberichten bei der Schauspielerin und Sängerin.

"Vielen Dank an @barbrastreisand für mein Paket. Dank Ihnen bin ich jetzt eine Disney-Aktionärin", schrieb Gianna demnach auf ihrem angeblichen Account. Auf Bildern sind zwei weitere Geschenke von Streisand zu sehen: ihr Album "My Name is Barbra" von 1965 und "Color Me Barbra" von 1966.

Auch Kanye West hilft

Der Schwarze George Floyd war am 25. Mai gestorben, ein weißer Polizist hatte bei einem Einsatz in Minneapolis mehrere Minuten lang sein Knie auf dessen Hals gedrückt. Floyds Tod war der Auslöser von weltweiten Protesten gegen Rassismus. Für Gianna Floyd wurde durch eine Online-Spendenkampagne bereits über zwei Millionen Dollar gesammelt. Die Texas Southern University genehmigte zudem einen Fonds für ein Stipendium, wenn Gianna die Einrichtung später besuchen möchte. Auch von Stars wie Kanye West (43) kam bereits finanzielle Unterstützung.