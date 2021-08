Eine Biografie behauptete 2006, Prinz Charles habe in den 90er Jahren eine Affäre mit Barbra Streisand gehabt. Nun hat sich die Sängerin zu Wort gemeldet - und erinnert sich an gemeinsame Zeiten.

Was lief zwischen Prinz Charles und Barbra Streisand? In "Barbra - The Way She Is", der 2006 erschienenen Biografie der Künstlerin, deutet Autor Christopher Andersen unter Berufung auf ungenannte Quellen eine Affäre zwischen den beiden an. Der britische Thronfolger habe mit der Sängerin 1994 ein privates Dinner eingenommen und sei ihr dabei näher gekommen. Das Pikante: Zu dem Zeitpunkt war Charles bereits mit Camilla Parker Bowles zusammen.

Barbra Streisand hat sich zu den Affärengerüchten nie geäußert - doch nun hat sie erstmals über ihre Beziehung zu dem ältesten Sohn der Queen gesprochen, den sie 1974 bei Dreharbeiten zu dem Musical-Film "Funny Lady" kennenlernte.

Prinz Charles hat schon als Jugendlicher für die Sängerin geschwärmt und sie einmal als "mein einziges Pin-up" bezeichnet. Offenbar bemühte er sich damals sehr um Kontakt zu Streisand. Der britische Thronfolger habe ihr Blumen zukommen lassen, berichtet die zweifache Oscar-Gewinnerin in einem aktuellen Interview, das sie der Frühstückssendung "Lorraine" im britischen Fernsehsender ITV gegeben hat. Sie haben einen großen Strauß bekommen, den "ein Fan namens Charles" abgegeben habe. Sie habe allerdings nicht sofort begriffen, dass es sich dabei um den Sohn der Königin handelt.

Prinz Charles empfing Barbra Streisand in seiner Residenz

Später habe sie Charles in seiner privaten Residenz in Gloucestershire besucht. Man habe sich angefreundet, sie habe gerne Zeit mit dem Prinzen verbracht, erzählt Streisand.

20 Jahre später trafen sie sich wieder, Streisand sang auf einem Charity-Konzert der von Charles gegründeten Wohltätigkeitsorganistation "The Prince's Trust" in London. Im gleichen Jahr reiste Prinz Charles in die USA - und im November 1994 soll er sich dann mit Barbra Streisand getroffen haben, wie die Biografie berichtet.

Was damals wirklich passiert ist, darüber schweigt Streisand auch heute noch. Nur so viel sagt sie: 'Wenn ich meine Karten richtig ausgespielt hätte, wäre ich die erste jüdische Prinzessin geworden."

Verwendete Quelle: "Daily Mail"