Ehrlich währt am längsten. Das dachte sich wohl auch Barbra Streisand bei ihrem ersten Date mit James Brolin. So forsch sprach sie ihn an.

Die beiden Hollywood-Stars Barbra Streisand (81) und James Brolin (83) sind seit 1998 verheiratet und gelten als eines der Vorzeigepaare der US-amerikanischen Traumfabrik. Wie die Sängerin und Schauspielerin allerdings jetzt in einem Interview zu ihren kommenden Memoiren "My Name is Barbra" verriet, beleidigte sie ihren jetzigen Ehemann beim Kennenlernen zunächst: "Ich ging an ihm vorbei, berührte sein Haar und sagte: 'Wer hat dir die Haare versaut?'"

Auch in diesem Moment habe sie es mit der Wahrheit gehalten, das sei einfach ihr Naturell, verriet Streisand im Gespräch mit CBS-Moderatorin Gayle King (68). Sie habe keine Angst, auch einem potenziellen Liebhaber gegenüber ehrlich zu sein.

"Was hätte ich sonst sagen sollen? 'Hallo, mein Name ist Barbra'?", erklärte die Musik- und Schauspielikone ihren gewöhnungsbedürftigen Kennenlernspruch. Brolin und Streisand lernten sich auf einer Dinnerparty im Jahr 1996 kennen, gemeinsame Freunde wollten die beiden damals offensiv verkuppeln. Brolin, der ebenfalls bei dem Interview zugegen war, sagte bezüglich ihres ersten Treffens, dass die Oscarpreisträgerin bei ihm mit ihrer Direktheit gleich Eindruck machte. Er fand sie aus dem Stand heraus "sehr anziehend", die Verbindung mit Streisand sei sofort dagewesen: "Es war wie ein Zauberstab, der sagte: Bing. Oh, oh, du bist am Arsch."

James Brolin und Barbra Streisand haben Kinder aus früheren Ehen

Zwei Jahre später waren die beiden bereits verheiratet und sind nun seit 25 Jahren ein Ehepaar. Für Brolin ist es die dritte Ehe. Aus vorherigen Beziehungen hat er zwei Töchter und einen Sohn, den Schauspieler Josh Brolin (55). Streisand war zuvor von 1963 bis 1971 mit ihrem Kollegen Elliott Gould (85) verheiratet, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Jason Gould (56) hat, welcher sich ebenfalls für eine Laufbahn als Sänger und Schauspieler entschied.