"Es war so wundervoll, meinen Freund Kris zu sehen, der gestern kurz vorbeigeschaut hat. Seid gespannt..."

Schon lange sind Schauspielerin Barbra Streisand (76, "Unterwegs mit Mum") und Sänger Kris Kristofferson (82, "The Cedar Creek Sessions") miteinander befreundet, wie man in ihrem neusten Instagram-Post sehen kann. Die beiden US-Stars standen gemeinsam in "A Star Is Born" vor der Kamera, Streisand gewann hierfür im Jahr 1977 sogar den Oscar in der Kategorie "Bester Song". Was die zwei bei ihr zuhause wirklich gemacht haben, bleibt abzuwarten, denn mit dem letzten Satz spannt sie ihre Fans gekonnt auf die Folter. Die sind begeistert von der Vertrautheit der beiden Altstars und schreiben fleißig Kommentare, so ist beispielsweise zu lesen: "Immer noch einer meiner Lieblingsfilme! So ein toller Soundtrack!"