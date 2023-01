Barry Keoghan (hier in "Eternals") ist für seine Leistung in "Banshees of Inisherin" für einen Oscar nominiert

von Luisa Schwebel Wäre Barry Keoghan auf die schiefe Bahn geraten, hätte das wohl niemanden in seinem Umfeld gewundert. Doch der Ire schaffte es raus aus einem Problemviertel im Norden Dublins und auf die internationale Hollywood-Bühne. Jetzt ist er zum ersten Mal für einen Oscar nominiert.

Barry Keoghans Geschichte klingt, als hätten Hollywoods Drehbuchautoren selbst in die Tasten gehauen. Tatsächlich aber wurde sie in Dublin geschrieben, genauer im Problemviertel Summerhill. Gebeutelt von Armut und Aussichtslosigkeit, ist der Stadtbezirk seit einiger Zeit schon in den Schlagzeilen irischer Zeitungen. Besonders dramatisch ist die Gewalt, die dort von Jugendbanden ausgeht. Einer von Summerhills Söhnen hat es geschafft, raus aus dem Viertel und rein in die Hollywood-Karriere. Und das unter widrigsten Umständen.