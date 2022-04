Barth, Hummels und "Die Passion": Was Sie diese Woche an Klatsch und Tratsch verpasst haben

Barth, Hummels und "Die Passion": Was Sie diese Woche an Klatsch und Tratsch verpasst haben

Mann muss ja kostbare Lebenszeit nicht mit Tratsch-TV und Klatschzeitschriften verschwenden (kann man aber natürlich). Wer auf dem Schulhof oder in der Kaffee-Ecke mitreden will, ohne sich den ganzen Quark in Echtzeit anzutun, wird hier auf den aktuellen Stand gebracht!

Wenn Sie es diese Woche geschafft haben, sich dem Drama um Klatsch, Tratsch, Trash und Promis zu entziehen: Erzählen Sie uns mal, wie Sie das geschafft haben, bitte. Denn die drei dominanten Themen diese Woche waren SO dominant, dass selbst Menschen, die eigentlich kein Fernsehen schauen, Fußball sowieso nicht, und lieber Hegel als die Bibel lesen, davon mitbekommen haben dürften.

Einmal war da die Causa Mats Hummels. Der prinzipiell solide-sympathische Borussia-Dortmund-Kicker ist offiziell noch immer verheiratet, eine offizielle Trennung gab es nicht, dafür seit gut zwei Jahren immer wieder heftige Trennungsgerüchte. Gegenüber einem 23-jährigen Model outete er sich nun als Single ("Oh Gott, ja"), was dieses unfeinerweise öffentlich machte, woraufhin das Internet explodierte. Jetzt will jeder wissen, mit wem Herr Hummels was hat oder hatte oder haben werden könnte. Sorry, das kann hier nicht noch einmal alles im Detail wiedergegeben werden, da die Geschichte mehrere Frauen involviert und wirklich sehr komplex ist, aber Sie können es hier einmal nachlesen.

Auffallend viele grüne Bikinis

Nach Veröffentlichung des Artikels ging es übrigens noch weiter ... zuerst teilte Model Céline Bethmann Urlaubsfotos in einem grünen Bikini aus Häkelstoff der demjenigen verblüffend ähnlich sah, in dem Hummels' Noch-Frau Cathy kurz zuvor für ein Instagram-Bild posiert hatte. Ein offensichtlicher Diss. Die dritte junge Dame, die damit zu tun hatte, Tischtennisspielerin Lisa Straube, teilte in ihren Insta-Stories zuerst Beweise dafür, dass irgendjemand ihr Auto zerkratzt hatte, dann teilte sie das Foto eines Dortmund-Trikots in Babygröße, dass von einem Spieler – Name nicht erkennbar – signiert worden war: "Für Vincent". Also, wer jetzt nicht rätselt, wer Vincent ist, wer Vincents Vater ist, wer seine Mutter ist und welcher Spieler (wir haben eine Ahnung) da unterschrieben hat, dem ist nicht zu helfen.

Dann ist Comedian Mario Barth Bahn gefahren. Offenbar zum ersten Mal seit vielen Jahren, denn er fand alles daran sehr verwunderlich und aufregend. Auch die Tatsache, dass in der Bahn noch immer Maskenpflicht gilt, selbst dann, wenn man sich ein "ganzes Abteil gekauft" hat, damit man mit seinen beiden Buddies unter sich bleiben kann. Hier und hier können Sie mehr zur gar abenteuerlichen Zugfahrt des Herrn Barth lesen. Danach können Sie dann auch noch das knapp 45-minütige-Instagramvideo des 49-Jährigen schauen, wenn Sie mit der Lohnarbeit oder dem Abwasch fertig sein sollten und sonst so gar nichts zu tun haben. Zu sehen ist, wie der Comedian wegen Maske-nicht-aufhaben-und-dann-langwierig-rumdiskutieren am schönen Bahnhof von Hanau des ICEs verwiesen wird.

Jesus, Judas und Thomas Gottschalk

Und dann das Highlight der Woche, und das bereits am Mittwoch: "Die Passion" auf RTL. Manch einer tut das Live-Spektakel mit Jesus und Thomas Gottschalk schnöde im Nachgang als Trash-TV ab, aber das war es nun wirklich nicht. Es war genau die Art von Lagerfeuerfernsehen, die wir gerade alle gut gebrauchen können. Auf Twitter waren die ebenso erstaunten wie amüsierten Menschen on fire, das Gesehene irgendwie zu kommentieren. Ein großer Spaß. Ja, es ist wahr, nächstes Mal (es könnte tatsächlich ein nächstes Mal geben, juhu!) sollte RTL Drehbuchautoren und/oder Dramaturgen engagieren, und vielleicht nicht ganz so oft behaupten, dass die Ostergeschichte eigentlich gar nicht wirklich was mit Religion zu tun habe. Aber kommen Sie, wir alle wären enttäuscht gewesen, wenn "Die Passion" Sinn ergeben hätte und nicht der currywurstgetränkte Fiebertraum gewesen wäre, den wir dann am Mittwochabend sehen durften – und auf den wir doch auch – genau so – gehofft hatten.

Auch Mats Hummels hat es ganz richtig erkannt: Wenn die kommende Woche mit dieser mithalten will, dann muss da ordentlich was passieren ... wie das möglich sein sollte, übersteigt allerdings gerade noch unsere Vorstellungskraft.