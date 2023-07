Bastian Schweinsteiger hat in der Allianz Arena noch einmal das Bayern-Trikot übergestreift. Nach dem Spiel wurde es dann emotional ...

Eigentlich wollte der ehemalige Bayern-Star Bastian Schweinsteiger (38) gar nicht selbst die Fußballschuhe schnüren, doch dann wurde es zu einer sehr emotionalen Rückkehr auf den Rasen der Allianz Arena. Der FC Bayern München feierte am Sonntag, dem 23. Juli, das zehnjährige Jubiläum des Triple-Erfolgs aus dem Jahr 2013 und lud zum Legenden-Match zwischen einer Auswahl von Ex-Bayern-Spielern und einer Auswahl von ehemaligen Dortmund-Profis.

Und natürlich folgten dem Aufruf zahlreiche Fußball-Legenden, wie zum Beispiel Bastian Schweinsteiger. Doch der ehemalige Bayern- und DFB-Kapitän wollte zunächst nicht gegen den Ball treten, wie er im Interview nach dem Match "Sport 1" verriet: "Ich wollte heute eigentlich gar nicht spielen." Er habe aber seinen ehemaligen Trainer Jupp Heynckes (78) auf den Rasen laufen sehen und sich anschließend gefragt: "Wann wird es jemals wieder die Möglichkeit geben, unter Jupp Heynckes zu spielen." Es sei für ihn das größte Geschenk gewesen, dass Heynckes gekommen sei, dem er eine "unglaubliche Menschlichkeit" attestierte.

Bastian Schweinsteiger lässt Fans via Instagram an seiner Rückkehr teilhaben

Auf Instagram teilte Schweinsteiger einige Eindrücke vom gestrigen Spiel, das die Bayern-Stars 2:1 für sich entscheiden konnten. Zu einer Reihe von Bildern aus der Allianz Arena schrieb der Ex-Kicker: "Zehn Jahre Triple! Ein gelungener Tag im alten Wohnzimmer. Es ist immer wieder schön, die FC-Bayern-Familie zu sehen. Danke an alle, die heute da waren!" Dazu setzte er den Hashtag #MiaSanMia.

Neben Schweinsteiger standen für die Münchner unter anderem auch Claudio Pizarro, Luiz Gustavo, Mario Mandzukic, Dante, Daniel van Buyten, Rafinha, Jérôme Boateng, Giovane Élber oder Zé Roberto auf dem Platz. Für Dortmund spielten zum Beispiel Kevin Großkreutz, Roman Weidenfeller, Marcel Schmelzer oder Dédé. Ebenfalls vor Ort, aber ohne Fußballschuhe im Gepäck, war Philipp Lahm. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 nahm jedoch "nur" auf der Tribüne neben den aktuellen Bayern-Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller Platz, die wie Lahm auch zum Kader des Triple-Teams von 2013 gehörten.

Anschließend richtete Schweinsteiger seinen Fokus auf die Fußball-WM der Frauen, wo am heutigen Montagmorgen die DFB-Auswahl mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Marokko ins Geschehen eingreift. Via Twitter wünschte er den DFB-Frauen in einem kurzen Clip viel Erfolg in Australien und Neuseeland: "Ich bin mir sicher - weil ich euch auch ein bisschen kenne -, dass ihr das Turnier rocken werdet." Er glaube daran, dass sie den Pokal mit nach Hause bringen werden.