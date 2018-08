Seit März sind Bastian Schweinsteiger (34) und Ana Ivanovic (30) glückliche Eltern eines kleinen Jungen. Das Eheleben der beiden Sportler, die sich 2016 das Jawort gaben, scheint durch den Nachwuchs aber keinesfalls in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Immer wieder posten sie verliebte Pärchenbilder, die sie bei gemeinsamen Unternehmungen in ihrer Wahlheimat Chicago zeigen. So auch der neueste Schnappschuss des deutschen Ex-Nationalspielers.

In ihrer letzten Date Night scheinen es sich Schweinsteiger und seine Ana beim Asiaten gemütlich gemacht zu haben. "Sieht aus, als wäre Sushi-Zeit", kommentierte der 34-Jährige das Bild, auf dem er und die ehemalige Tennisspielerin Ess-Stäbchen in die Höhe halten und fröhlich in die Kamera grinsen. Auch Ivanovic teilte Bilder von dem romantischen Ren­dez­vous auf ihrer Instagram-Seite. Darauf scheinen jedoch mehr die modischen Outfits des Paares als das Essen im Mittelpunkt zu stehen.