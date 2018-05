Während sich am heutigen Muttertag die meisten Promis an ihre Mütter richten, um Danke zu sagen, stellt Bastian Schweinsteiger (33) eine ganz andere Frau in den Fokus: seine Ana Ivanovic (30). Auf Instagram postete der Fußballspieler ein gemeinsames Selfie der beiden und schrieb dazu: "Fröhlichen ersten Muttertag an meine wunderschöne Ehefrau. Ich schätze alles, was du machst."

Seit 2016 sind der Fußballer und die Tennisspielerin nun schon verheiratet. Auf ihre Traumhochzeit in Venedig folgte der Umzug nach Chicago, Amerika. Komplettiert wurde ihr Glück durch die Geburt ihres ersten Kindes im März. Den Namen ihres Sohnes haben die beiden bislang aber noch nicht publik gemacht.