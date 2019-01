Sie sind ein Traumpaar der Sportlerszene: Die ehemalige Profi-Tennisspielerin Ana Ivanovic (31) und der frühere Fußballnationalspieler Bastian Schweinsteiger (34). Gemeinsam zieren sie die Februar-Ausgabe der "Vogue". Im Interview erzählt das Ehepaar, was ihre Beziehung auszeichne. "Wir unterstützen uns gegenseitig, einfach schon dadurch, dass wir wissen, was der andere durchmacht. Wir verstehen beide, was Hingabe ist", sagt zum Beispiel Ivanovic.

"Da ist für mich Zuhause"

Weiter erklärt die gebürtige Serbin: "Wenn man die Person findet, mit der man sein Leben teilen will, dann muss man sich natürlich lieben, aber auch Respekt, Verständnis und Kommunikation sind sehr wichtig, denn am Ende des Tages ist alles machbar, wenn man es nur will. Es geht nicht immer um die Bedürfnisse des einen oder des anderen, oft ist es ein Kompromiss. Oft findet man diesen leicht, aber manchmal muss man dafür arbeiten und es ist wichtig, sich immer an diesen Respekt und diese Liebe zu erinnern".

Das Ehepaar lebt derzeit in den USA, da Schweinsteiger bei "Chicago Fire" unter Vertrag steht. Fernab der europäischen Heimat zu sein, scheint die beiden nicht zu stören. "Wo Ana ist, wo unser Sohn ist, da ist für mich Zuhause", erklärt Schweinsteiger. Der gemeinsame Sohn hat im Frühjahr 2018 das Licht der Welt erblickt. Bis heute haben sie den Namen nicht offiziell bestätigt und auch ein Foto sucht man vergebens.