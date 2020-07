Im Juli 2016 gaben sich Ana Ivanovic (32) und Bastian Schweinsteiger (35) in Venedig das Jawort. Ihren vierten Hochzeitstag feiern der ehemalige Nationalspieler und langjährige FC-Bayern-Star und die Tennisspielerin mit zuckersüßen Liebesbekundungen auf Instagram.

"Fühle mich gesegnet"

Schweinsteiger teilte auf seinem offiziellen Instagram-Kanal ein Schwarz-Weiß-Bild von einem gemeinsamen Tanz während ihrer Hochzeitsfeier. Dazu schreibt er: "Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit! Alles Gute zum Hochzeitstag."

Und auch Ivanovic postete ihrerseits das gleiche Bild. "Es fühlt sich so an, als wäre es heute. All diese Freunde, all das Gelächter, all diese Erinnerungen. Danke Bastian für alles was du sagst, tust und du für mich bist. Ich fühle mich so gesegnet", gerät die 32-Jährige ins Schwärmen.

Schweinsteiger und Ivanovic gaben im Februar 2015 ihre Beziehung bekannt. 2016 heiratete das Paar. Im März 2018 und August 2019 kamen die beiden gemeinsamen Söhne zur Welt.