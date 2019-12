Der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta machte in den letzten Wochen eine Pause von den sozialen Medien. Und das hatte einen bestimmten Grund: Der 43-Jährige hat an einem Enthüllungsbuch über Promis in Los Angeles geschrieben und wurde deswegen bedroht, sagt er. "Es war notwendig, unterzutauchen, um mein Buch fertigzustellen", erklärt der Lifecoach nun in seiner Instagram-Story und führt aus: "Gewisse Kreise in L.A. wollten das verhindern, weshalb es nötig war, komplett aus der Schusslinie zu kommen." Man habe ihm unter anderem auf Instagram gedroht, dass man ihm etwas antue, sollte er sein Buch veröffentlichen. Zum Beweis postet Yotta Screenshots der Nachrichten in seine Storys.

Er erklärt zudem selbstbewusst: "Ich lebe noch und das Buch wird veröffentlicht!" Zwar hätten "bestimmte Kreise in L.A." mitbekommen, dass er gewisse Sachen enthüllen werde, das sei ihm jedoch "scheißegal". Um ihn zu stoppen, müssten "die Leute früher aufstehen", sagt er. Nach mehreren Sequenzen, in denen der Unternehmer immer wieder erklärt, dass er sich nicht einschüchtern lasse, gibt er auch noch sein Lebensmotto "I'm strong, healthy and full of energy" mit passenden Posen zum Besten und erklärt, dass weitere Drohungen rechtliche Folgen haben werden. Sein besagtes Buch "The American Dream – Ein Buch über Träume, gefallene Engel, Glanz & Gloria" soll am 12. Dezember erscheinen, erklärt Yotta auf seinem Instagram-Account.

Ist Bastian Yotta Teil einer neuen TV-Show?

Nach RTL-Informationen könnte es aber auch einen anderen Grund für Yottas Untertauchen gegeben haben: Der Sender berichtet, dass Sat.1 im Frühjahr 2020 ein neues TV-Format zeigen werde: Zehn Prominente sollen darin 24 Stunden lang mit einer Kamera überwacht werden, ohne Privatsphäre. Im neuen Reality-Format, das unter dem Titel "Promis unter Palmen" laufen soll, soll unter anderem auch Bastian Yotta zu sehen sein. Er soll kürzlich laut RTL für die Dreharbeiten der Show auf der thailändischen Insel Ko Samui gewesen sein. Der Sender berichtet zudem, dass die zehn Prominenten in einer Luxusvilla eingesperrt werden sollen und um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen werden. Zu den Gerüchten äußerte sich Bastian Yotta aber nicht.

Quellen: Instagram Bastian Yotta / RTL.de