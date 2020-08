Gerald und Anna, bekannt aus "Bauer sucht Frau", erwarten Nachwuchs. Auch diese Kandidaten der RTL-Kuppelshow konnten Baby-News verkünden.

"Das größte Glück ist manchmal ganz klein" - Gerald und Anna Heiser verkündeten am Dienstag auf Instagram, dass sie Nachwuchs erwarten. Vor drei Jahren lernte sich das Paar in der RTL-Datingshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben, 2018 folgte die Hochzeit. Auch andere Kandidaten fanden in der Show ihr großes Glück und haben bereits Nachwuchs bekommen.

Josef und Narumol

Erst kürzlich feierten Josef und Narumol ihren 10. Hochzeitstag. Der Bayer und die gebürtige Thailänderin gehören zu den beliebtesten Kult-Paaren der Show. Die damals 44-jährige Narumol David und der bayerische Landwirt lernten sich in der fünften Staffel des Dating-Formats kennen. Sie wurden durch ihre anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten schnell Publikumslieblinge und ihre Hochzeit im Juli 2010 wurde als mediales Ereignis gefeiert. Im Juli 2011 krönten sie ihre Liebe mit Nachwuchs: Ihr gemeinsames Töchterchen Jorafina kam zur Welt.

Guy und Victoria

Der Luxemburger Landwirt Guy hat in der neunten Staffel in Victoria die Richtige gefunden. 2015 heirateten die beiden zunächst standesamtlich und dann auch kirchlich. Die Hochzeit fand laut RTL in der katholischen Kirche in Alzingen statt, einem knapp 2.000 Einwohner zählenden Dorf in Guys Heimat Luxemburg. Neben den Familien und Freunden des Paares waren auch zahlreiche "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Zeugen des Eheversprechens. 2016 kam dann Charlotte (4) zur Welt. Im April 2020 verkündete das Paar, dass es den zweiten Nachwuchs erwarte: Es wird erneut ein Mädchen. Ihre Tochter freue sich sehr, eine große Schwester zu werden, erklärten die beiden.

Hauke und Christina

2007 wurde die Geburt des ersten "Bauer sucht Frau"-Babys gefeiert. Die stolzen Eltern: Bauer Hauke und Christina. Sie lernten sich im Herbst 2006 in der zweiten Staffel kennen. Für ihre große Liebe ist die Studentin aus Berlin damals zu Hauke in den hohen Norden, in die Nähe von Flensburg, gezogen. Mit Töchterchen Imke wurde das Glück der beiden perfekt. "Wir sind sehr glücklich, jetzt eine richtige Familie zu sein", sagte Bauer Hauke kurz nach der Geburt im RTL-Interview.

Jürgen und Tanja

In der Hofwoche klappte es für Hühnerwirt Jürgen nicht mit der großen Liebe. Doch der Kandidat der achten Staffel lernte daraufhin Tanja kennen und lieben. Das Paar gab sich 2014 im Rahmen der "Bauer sucht Frau"-Sendung zum 10. Jubiläum das Jawort. "Tanja ist einfach die Liebe meines Lebens. Sie ist eine so tolle Frau und auch so eine tolle Mutter. Ich bin einfach nur glücklich und will mit ihr alt werden. Unser Glück war durch die Geburt von unserem Tim schon perfekt", schwärmte der Hühnerwirt an seinem großen Tag. Der gemeinsame Sohn kam bereits ein halbes Jahr vor der Hochzeit zur Welt. 2017 wurde bekannt, dass die beiden zwei Kinder haben.