Lässige Pilotenbrille, rote Badeshorts und mit viel Fantasie ein Waschbrettbauch in Slowmotion: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (58, "Ganz oder gar nicht") hat den David Hasselhoff (66) in sich entdeckt und diesen sogleich dazu genutzt, um auf witzige Weise Werbung für den FC Bayern München zu machen. Als Rettungsschwimmer der "Bay(ern) Watch" hastet er in einem Twitter-Video über den US-amerikanischen Sandstrand, jongliert mit Rettungsbojen und maßregelt mit strenger Stimme und sagenhafter Schauspielleistung fahrlässige Badegäste.

Was es damit auf sich hat? Das erklärt er am Ende des Clips in seinem unverwechselbaren Fränklisch (Mischung aus Fränkisch und Englisch): "I am ready, and you? See you on July 17, here in L.A. Mia san Mia!" Der Hintergrund: Am 17. Juli ertönt der Anpfiff des Auftaktspiels vom FC Bayern im International Champions Cup gegen den englischen Vertreter FC Arsenal.

Nach den Gunners wartet drei Tage später noch Real Madrid auf den deutschen Rekordmeister, ehe am 23. Juli das Mini-Turnier mit der Partie gegen den AC Mailand auch schon wieder endet. Insgesamt werden die Stars um Thomas Müller (29), Robert Lewandowski (30) und Manuel Neuer (33) vom 15. bis 24. Juli auf US-Tour sein.