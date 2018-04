David Hasselhoff darf sich rühmen, der berühmteste Bademeister der Welt zu sein. Die US-Serie "Baywatch", in der Hasselhoff von 1989 bis zur Absetzung 2001 die Hauptrolle Mitch Buchannon spielte, ist bis heute eine der erfolgreichsten Serien der Welt. Über eine Milliarde Menschen in 144 Ländern, von Amerika über Europa bis nach Asien, haben Woche für Woche eingeschaltet, um die Abenteuer der Rettungsschwimmer von Malibu zu verfolgen. Vor "Baywatch" spielte Hasselhoff in "Knight Rider" den Mann, der mit seinem Auto spricht, und landete mit dem Lied "Looking for Freedom" 1989 in Deutschland sogar einen Charterfolg als Sänger. Doch danach folgte nicht mehr viel. 2007 machte er mit einem Video Schlagzeilen, das ihn volltrunken bei dem Versuch zeigt, einen Hamburger zu vertilgen.

Inzwischen hat sich "The Hoff", wie er sich gerne nennen lässt, wieder gefangen. Doch an den Erfolg von damals konnte er nicht mehr anknüpfen. 2013 verdingte er sich als prominenter Hausbewohner bei der Sat1-Show "Promi Big Brother". Doch schon nach vier Tagen verließ er die Fernseh-Wohngemeinschaft. 2014 Jahr besuchte Ex-Rettungsschwimmerin Pamela Anderson den deutschen Fernsehknast.



Hasselhoff und Anderson waren die Stars der Serie

David Hasselhoff und Pamela Anderson sind sicher die bekanntesten Darsteller der berühmten US-Serie. Aber was machen die anderen Stars der Serie heute? Zum Beispiel Jeremy Jackson, der in acht Staffeln den Rettungsschwimmer Hobie Buchannon, den Sohn von Mitch Buchannon (David Hasselhoff), spielte. Er würde zwar noch immer in seine rote Badehose passen, doch seine Karriere ist eher traurig. Nach dem Ende der Serie machte er mit Drogenmissbrauch Schlagzeilen, ließ sich in einer Reality-Soap beim Entzug begleiten. Inzwischen arbeitet er als Stripper bei den Chippendales. Und auch andere Darsteller mussten lernen, dass Schönheit allein nicht für eine Karriere in Hollywood reicht.