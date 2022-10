Sehen Sie im Video: Baywatch-Star – so sieht Donna D'Errico 20 Jahre nach dem Serienerfolg aus.





















Als Rettungsschwimmerin Donna in der Kultserie "Baywatch"feierte Donna DErrico in den 90er-Jahren ihren Durchbruch.

Die Serie wurde vor fast 20 Jahren eingestellt – Donna DErrico sieht man das allerdings kaum an. Vergleicht man Bilder von damals mit heute, könnte man meinen, die Baywatch-Darstellerin sieht heutzutage sogar jünger aus.

Kürzlich ließ sich Donna vor einem überlebensgroßen Plakat von sich fotografieren. Dass Donna mittlerweile 54-Jahre alt ist, ist angesichts dieses Fotos kaum zu glauben.

Jetzt fragen sich Fans: Ist das wirklich alles nur dank Mutter Natur? Nein. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Schauspielerin bereits mehreren Schönheitsoperationen unterzogen hat. So gab sie in der Vergangenheit zu, dass sie sich Fett an Bauch, Rücken und Arm entfernen ließ. Außerdem ließ sie sich ein Armlifting, eine Bauchstraffung und eine Po-Vergrößerung verpassen. Ihr Gesicht bildet da wohl keine Ausnahme. Ob nachgeholfen oder nicht - Donna fühlt sich wohl wie sie ist. Unter einem der neuesten Fotos auf ihrem Instagram-Account schreibt sie: Leute würden sagen, sie dürfe in ihrem Alter keine Bikinibilder mehr posten. "Ich habe darauf eine überraschende Antwort. Ich kann tragen und machen was immer ich will."

Mehr