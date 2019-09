Beanie Feldstein (26, "Lady Bird") bekam von der Regisseurin Coky Giedroyc (57) für ihren neuen Film "How to Build a Girl" eine ganz besondere Aufgabe: Die US-amerikanische Schauspielerin musste im letzten Jahr für zwei Wochen in einem Ladengeschäft im britischen Wolverhampton arbeiten. Denn für ihre Rolle sei es nötig gewesen, mit einem britischen Akzent zu sprechen, erzählte sie in einem Interview mit "Entertainment Weekly".

Davor habe sie große Angst gehabt: "Ich habe gezittert wie ein Kind an seinem ersten Schultag", sagte Feldstein. "Ich musste die ganze Zeit mit Akzent sprechen." Aber es habe sich gelohnt: "Ich habe nie gedacht, dass ich eine so mutige Person bin." Neben Beanie Feldstein gehören auch Chris O'Dowd (39), Emma Thompson (60), Paddy Considine (46) und "Game of Thrones"-Star Alfie Allen (32) zum Cast von "How to Build a Girl". Der Film feierte am Samstag (7. September) Premiere auf dem Toronto International Film Festival.