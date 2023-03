Beatrice Borromeo Casiraghi in Knallpink bei der Dior-Fashionshow in Mumbai

von Laura Schäfer Oh làlà! Hoher Besuch bei der Fashionshow von Dior in Mumbai, denn mit Pierre Casiraghi und Ehefrau Beatrice sind Mitglieder der monegassischen Fürstenfamilie anwesend. Und die zeigen, was sie haben.

Auf Glamour verstehen sich Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo Casiraghi exzellent. Der Sohn und die Schwiegertochter von Prinzessin Caroline von Hannover sind nach Indien gereist, um in Mumbai bei einer extravaganten Fashionshow dabei zu sein. Das Couture-Label Dior hatte in die Millionenstadt geladen, um seine Damenkollektion für den kommenden Herbst vorzustellen. Artig posierten die 37-Jährige und ihr zwei Jahre jüngerer Gatte vor einer Fotowand mit Label-Schriftzug und düsterer Naturlandschaft. Beatrice strahlte in ihrem glänzenden Look aus Crop Top und Ballonrock in Knallpink. Pierre hingegen hatte sich für einen Hosenanzug in schimmerndem Gold entschieden.

Der Kniff bei diesen Looks lag jedoch im Detail: Zwischen Top und Rock schimmerte Beatrices Bauch hervor. Und Pierre hatte das weiße Hemd so weit aufgeknöpft, dass sein Brusthaar hervorkam. Sexy!

Pierre Casiraghi, jüngster Sohn von Prinzessin Caroline von Hannover, bei der Fashionshow von Dior in Indien © Pascal Le Segretain / Getty Images

Glamouröser Rosenball in Monaco – und alle reden nur über die fehlende Fürstin Charlène

Besonders glamourös haben sich die Casiraghis vor knapp einer Woche beim renommierten Rosenball in Monaco gezeigt. Dort posierten die Eltern zweier Söhne gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Fürstenfamilie. Der Abend wird jedes Jahr von Fürst Albert und seiner älteren Schwester Prinzessin Caroline veranstaltet. Daher dürfen ihre Kinder auf dem roten Teppich natürlich nicht fehlen.

Caroline von Hannovers Kinder sind samt Partnern zum Rosenball 2023 gekommen: Charlotte Casiraghi, Andrea Casiraghi mit Ehefrau Tatiana Santo Domingo, Prinzessin Alexandra von Hannover mit Partner Ben-Sylvester Strautmann, Pierre Casiraghi mit Ehefrau Beatrice Borromeo Casiraghi. (v.l.n.r.) © Pascal Le Segretain / Getty Images

Wie gewöhnlich fehlte an diesem Abend Fürstin Charlène, die das Event seit Jahren nicht besucht hat. Dennoch gab es Geraune im Blätterwald um ihre Abwesenheit. Der Palast hatte allerdings kurz zuvor ein Statement herausgegeben, worin Trennungsgerüchte um das Fürstenpaar dementiert wurden. Charlènes eigenes großes Event steht für den Sommer bevor: Beim Rotkreuzball begleitet sie ihren Gatten und eröffnet für gewöhnlich auch mit ihm den Tanz. Es scheint ganz so, als hätten sich die Fürstin und ihre Schwägerin die Glamour-Events zu Hause aufgeteilt. Währenddessen sind die jüngeren Grimaldis und Casiraghis auf roten Teppich in der ganzen Welt gern gesehene Gäste.