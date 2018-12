"Mädchen wollen nur Spaß haben", kommentiert Popsängerin Bebe Rexha (29, "In the Name of Love") ihr jüngstes Instagram-Bild. Wie passend, posiert sie auf dem Schnappschuss doch mit keiner Geringeren als Musik-Ikone Cyndi Lauper (65), die vor allem in den Achtzigerjahren mit Hits wie "Girls Just Want to Have Fun" oder "Time After Time" erfolgreich war. Doch was verbindet die beiden Damen, die mehr als 35 Jahre Altersunterschied trennen?

Die 29-jährige Rexha war am Samstag zu Gast bei dem jährlichen Benefizkonzert "Cyndi Lauper & Friends: Home for the Holiday" in New York. Sie saß aber nicht nur im Publikum. Auch beim musikalischen Line-up der Veranstaltung tauchte ihr Name auf. Sie stand für den guten Zweck zusammen mit der 65-jährigen Lauper auf der Bühne. Zur Erinnerung gab es dann noch ein Backstage-Foto.