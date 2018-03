"Hier halte ich gerade eine Rede für Katy Perry und sage ihr, was es mir bedeutet, mit ihr auf Tour zu sein. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal 'I kissed a Girl' gehört habe. Und jetzt führt sie mein Team zum Essen aus. Wahnsinn. Und danke an einen Superstar, der wirklich nett und demütig ist."

Bebe Rexha (28, "Meant to Be") hat allen Grund zur Freude. Sie darf nicht nur bei mehreren Konzerten Katy Perrys (33, "Roar") Show eröffnen, sondern wurde von ihrem Idol auch noch zum Essen eingeladen! Die Sängerin kann ihr Glück kaum fassen und postete auf Instagram ein Foto aus dem Restaurant. Dieser Abend wird ihr wohl in Erinnerung bleiben. In den kommenden Tagen wird Rexha gemeinsam mit Katy Perry noch in São Paulo, Rio de Janeiro und Lima auf der Bühne zu sehen sein.