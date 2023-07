Der Kensington Palast stellt derzeit ein Kleid von Blake Lively aus. Die Schauspielerin war damit offenbar nicht zufrieden.

Im Kensington Palast wird derzeit unter dem Motto "Crown to Couture" eine Reihe an Kleidungsstücken ausgestellt, die von der britischen Monarchie inspiriert sind. Darunter ist Blake Livelys (35) atemberaubende Robe von der Met Gala 2022. Doch damit, wie das Kleid ausgestellt war, war die Schauspielerin offenbar nicht zufrieden: Sie sprang kurzerhand über eine Absperrung, um das Kleid zu richten.

Ein Foto von der Aktion teilte Lively am Dienstag (26. Juli) in ihrer Instagram-Story. "Wenn du der Clown bist, der über eine Absperrung im Museum springt, um die Ausstellung in Ordnung zu bringen", schrieb sie dazu und wies scherzhaft darauf hin, dass sie Jungfrau von Sternzeichen ist. Jungfrauen gelten als besonders ordentlich, organisiert und sauber. Den Anblick des nicht ganz perfekt ausgestellten Kleidungsstücks konnte Lively offenbar nicht ertragen.

Das macht Blake Livelys Met-Gala-Kleid so besonders

"Damit man sehen kann, was die Transformation war", fügte Blake Lively hinzu, während sie kniete, um den Stoff der Robe umzudrehen. Auf dem roten Teppich der Met Gala 2022 verwandelte sich Livelys extravagante Robe von kupferfarben in hellblau - eine Hommage an die New Yorker Freiheitsstatue, deren Kupferschicht durch Verwitterung nach und nach grünblau geworden ist.

Neben Blake Livelys Kleid werden derzeit 200 weitere Kleidungsstücke im Londoner Kensington Palast ausgestellt, darunter Lizzos Met-Gala-Look von Thom Browne aus dem Jahr 2022 und Lady Gagas Christopher-John-Rogers-Look von den MTV Awards 2020. Zudem sind einige historische Roben Teil der Ausstellung.