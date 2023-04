Will Ferrell hat seine Liebe für die Eishockey-Herren der Los Angeles Kings gezeigt. Er besuchte ein Spiel mit eindrucksvoller Fanbemalung.

Will Ferrell (55) machte am vergangenen Freitag bei einem Eishockey-Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles ganz deutlich, welches Team er anfeuert. Mit einer Gesichtsbemalung in schwarz-weißem Karomuster fieberte er in den Farben der Los Angeles Kings mit der Mannschaft in ihrem Match gegen die Edmonton Oilers leidenschaftlich mit. Eine farblich passende Mütze und eine Jacke mit dem Kings-Schriftzug komplettierten den Fan-Look.

Mit Promi-Unterstützung zum Sieg

Dem NHL-Verein blieb der besondere Anhänger im Publikum nicht unbemerkt. "Will hat auch sein Gameface mitgebracht", twitterte er und veröffentlichte ein Bild des Stars, der mit der Bemalung kaum wiederzuerkennen war. "Will liebte das Tor", kommentierte er zudem später ein auf Twitter veröffentlichtes Video, in dem Ferrell begeistert an die Scheibe am Spielfeldrand klopft. Die prominente Unterstützung brachte dem Team Glück: Die Edmonton Oilers unterlagen den Los Angeles Kings im dritten Spiel der ersten Playoff-Runde mit einer 2:3-Niederlage. Damit gehen die Kalifornier in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.