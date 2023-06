Paul Geoffrey ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er spielte unter anderem 1981in "Excalibur" an der Seite von mehreren Hollywoodgrößen.

Der Schauspieler Paul Geoffrey ist tot, wie "Santa Fe New Mexican" am 9. Juni zuerst berichtete. Der Brite starb demnach schon am 3. Juni im Alter von 68 Jahren an Krebs.

Die Zeitung beschreibt den Darsteller, der seine größten Erfolge in den Achtzigern feierte, mit den Worten: "Er liebte französischen Wein und französisches Essen, hatte ein erstaunliches Gespür für Geschichte, war ein lebenslanger Arsenal-Fan und zeichnete sich dadurch aus, dass er der süßeste Kerl der Welt war."

"Excalibur" mit Hollywood-Größen

Geoffrey war bekannt aus Filmen wie dem 1981 erschienenem "Excalibur - Das Schwert des Königs", in dem er neben Hollywood-Größen wie Helen Mirren (77) und Liam Neeson (71) spielte. Der Film wurde 1981 in Cannes als bester künstlerischer Beitrag ausgezeichnet und erhielt eine Oscar-Nominierung für die beste Kamera.

Zudem spielte Geoffrey unter anderem in dem 1984 erschienenem "Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen" und zuletzt in dem "Breaking Bad"-Spin-off "Better Call Saul".

Geoffrey hinterlässt seine Frau Sue Taylor und drei Kinder.