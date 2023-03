Bella Hadid hat seit fünf Monaten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Dafür belohnte sich das Model mit einer Reise nach Las Vegas.

"Fünf Monate alkoholfrei", verkündet eine stolze Bella Hadid (26) auf ihrem TikTok-Kanal. Im dazugehörigen Video ist das Model gut gelaunt in einem Casino in Las Vegas zu sehen. Eine Fotoserie mit identischer Bildunterschrift zeigt die 26-Jährige ebenso freudestrahlend in einem engen, roten Kleid mit weiten Ärmeln.

Dass sie sich einmal ohne Alkohol im Blut so wohl fühlen könnte, hätte Hadid, die unter Angstzuständen leidet, noch vor wenigen Monaten kaum für möglich gehalten. "Ich habe viel getrunken. Ich habe Alkohol geliebt", verriet sie vergangenes Jahr in einem Interview mit "Instyle". Ihre Abhängigkeit sei so weit gegangen, "dass ich sogar anfing, Abende abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, mich nicht beherrschen zu können".

Bella Hadid wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Bereits 2014 war Bella Hadid wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Sie erhielt sechs Monate Bewährung aufgebrummt plus 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und 20 Stunden verpflichtende Treffen bei den Anonymen Alkoholiker. Den Führerschein musste sie ebenfalls für ein Jahr abgeben.

Am exzessiven Lebensstil des Models änderte der Vorfall jedoch vorerst nichts. Erst nachdem ihr ein Arzt die Auswirkungen von Alkohol auf das Gehirn gezeigt hatte, sei es "viel schwieriger" geworden, "das Glas in die Hand zu nehmen". Das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, verspürt Hadid laut eigener Aussage mittlerweile nicht mehr.