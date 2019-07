"Ich schätze diese Momente. So verbringe ich den Morgen am liebsten. Ich liebe dich, Papa."

Bella Hadid (22) genießt die Momente mit ihrem Vater Mohamed (70). Kein Wunder, denn das Model erobert derzeit die Fashion-Laufstege in aller Welt. Gemeinsam zeigt sich das Vater-Tochter-Gespann Arm in Arm bei einem gemütlichen Familienbrunch via Instagram. Schwester Gigi Hadid (24) schwänzte das idyllische Frühstück. "Oh mein Gott. Mein Magen hat gerade versucht, nach LA zu fliegen, als ich diese Bilder gesehen habe", heißt es von der 24-Jährigen in den Kommentaren.