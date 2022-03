Bella Hadid lüftet ein lange gehütetes Geheimnis. Bis jetzt leugnete sie, dass sie sich einer Schönheits-OP unterzogen habe. Doch nun kommt raus: Als Kind wurde ihre Nase operiert und das Model bereut es.

Ihr Aussehen war in der Vergangenheit oft Gesprächsthema. Auch, weil die Veränderungen von Bella Hadid recht auffällig und selbst für den Laien erkennbar sind. Trotzdem leugnete die 25-Jährige konsequent, dass sie irgendwas operativ verändert hätte. Im Interview mit dem Mode-Magazin "Vogue" gibt die kleine Schwester von Gigi Hadid nun zu, dass die chirurgische Optimierung schon früh begann.

Ihrer Schwester Gigi Hadid gelangte schon als Teenager zu öffentlichem Ansehen und den ersten Modeljobs: "Ich war immer die hässlichere Schwester", sagt die ein Jahr ältere Bella Hadid. "Ich war die Brünette, ich war nicht so cool wie Gigi, nicht so extrovertiert, die Menschen sagten mir das auch immer wieder, und wenn es dir oft genug gesagt wird, dann empfindest du es auch irgendwann", sagte das Model, das heutzutage große Schauen mitläuft.

Bella Hadid machte viele Therapien für ihre Psyche

Im Interview gestand die heute 25-Jährige ganz offen, dass sie noch immer Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl hat. Durch ihre Erziehung entwickelte das Model sogar eine Essstörung, gegen die sie therapeutisch ankämpfte. Auch unter Depressionen litt sie. Ihre Wunden aus der Kindheit heilen langsam, bis heute kämpft sie ab und an gegen die traumatischen Erlebnisse. Bella Hadid gestand sich auch Fehler in der Handhabung ihrer Minderwertigkeitsgefühle ein. So erzählte sie nun ganz offen, dass sie sich schon mit 14 Jahren habe die Nase operieren lassen und dies heutzutage bereut: "Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten", sagte sie dem Magazin. "Ich glaube, ich wäre hineingewachsen."

So sah Bella Hadid noch 2010 aus:

Yolanda Hadid, Bella Hadid (r.) und David Foster im Jahr 2010 auf einem Event in Las Vegas © DP / Picture Alliance

Schon von Kindesbeinen an drillte die Hadid-Mutter Yolanda ihre Kinder darauf, dass sich im Leben fast alles um die Schönheit dreht. Dafür gibt es aus vergangenen Shows zahlreiche Belege. Im Jahr 2019 wurden Aufnahmen veröffentlicht, von Bella und ihrer Schwester Gigi Hadid, als sie vor Jahren mit ihrer Mutter bei "The Real Housewives" auftraten. Die Mutter Yolanda wurde danach verspottet, weil sie ihren jungen Töchtern Diätratschläge gegeben und Gigi davon abgehalten hatte Volleyball zu spielen, weil es sie "breit" macht. "Volleyball ist ein sehr männlicher Sport", sagte Yolanda Hadid der damals 17-Jährigen. Sie sagte auch in die Kamera: "Sie muss anfangen, ihre Karriere aufzubauen, und das bedeutet, dass wir manchmal die Dinge aufgeben müssen, die wir gerne tun. Diese Mädchen trainieren vier Stunden am Tag nach der Schule, damit ihre Körper groß und massig sind. Ich meine, sie essen wie Männer. Ich wollte, dass sie sich als Frau entwickelt."

In einer anderen Szene aus der vierten Staffel der Show waren Yolanda und Gigi Hadid bei einem Fotoshooting am Set. Der Teenager war voller Vorfreude ihren Geburtstag zu feiern, und teilte ihre Aufregung darüber, ihre Diät zu brechen. "Ich freue mich so auf das Essen“, sagte sie zu ihrer Mutter. "So ziemlich alles, was wir heute essen, ist wie ein Herzinfarkt in einer Mahlzeit, aber es wird so gut sein."

"Sie können eine Nacht haben, in der sie undiszipliniert sind", sagte Yolanda Hadid, "Dann musst du wieder zu deiner Diät zurückkehren, denn in Paris und Mailand mögen sie die Mädchen nur mager."

Schon seit vielen Jahren läuft das Topmodel all diese großen Laufstege in Paris und Mailand. Trotz der Komplexe und der toxischen Erziehung hat Bella Hadid Karriere gemacht, doch sie hinterfragt sich selbst manchmal: "Ich frage mich immer, wie hat ein Mädchen mit unglaublichen Unsicherheiten, Angstzuständen, Depressionen, Problemen mit dem Körper, Essproblemen, die es hasst, berührt zu werden, die starke soziale Ängste hat – wie hat die es geschafft, in diese Branche einzusteigen? Im Laufe der Jahre wurde ich eine gute Schauspielerin. Ich setzte ein sehr lächelndes Gesicht auf oder ein sehr starkes Gesicht auf, wie eine Maske. Ich hatte immer das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Die Leute können alles darüber sagen, wie ich aussehe, wie ich spreche, wie ich mich benehme. Aber in sieben Jahren habe ich nie einen Job verpasst, einen Job storniert, bin zu spät zu einem Job gekommen. Niemand kann jemals sagen, dass ich mir nicht den Arsch aufreiße."

Mit der Zeit scheint das Model auch an innerlicher Stärke gewonnen zu haben, sodass sie sich nun traut zu ihrem Beauty-Eingriff öffentlich zu stehen und den damaligen Entschluss ihre Optik zu verändern infrage zu stellen.

