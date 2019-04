Schauspielerin Bella Thorne (21, "Midnight Sun - Alles für dich") hat ein Buch geschrieben: "The Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray", zu Deutsch etwa "Das Leben eines Möchtegern-Moguls: Eine mentale Verwirrung". Ihr Werk erscheint offiziell zwar erst Anfang Juli, aber die Vorbestellungen laufen so gut, dass sie schon einen Bestseller gelandet hat: "Mein Buch ist über Nacht zum Nummer-eins-Bestseller geworden, ihr habt mich zur Nummer eins gemacht", bedankt sich Thorne auf Instagram bei ihren Fans.

"Ich hoffe, der ganze Verlust und Schmerz, den ich durchgemacht habe, hilft euch, euch nicht so allein zu fühlen", schreibt sie weiter. "Ihr macht mich glücklich! Lasst euch von mir an einigen dieser dunklen Orte helfen." Das Buch beinhaltet Gedichte der Schauspielerin, in denen sie ihre Probleme, Beziehungen und ihre wilde Kindheit thematisiert.