Eigentlich sollte man solche Aktionen als Opfer nicht machen, auch wenn es in diesem Fall Erfolg hatte: Bella Thorne (20, "Midnight Sun") verjagte am Dienstagabend einen Einbrecher von ihrem Grundstück, wenn auch etwas unfreiwillig. Was war geschehen? Gegen 10 Uhr am Abend versuchte sich jemand Zugang zu ihrer Villa im San Fernando Valley zu verschaffen. Dazu zerbrach der Verbrecher eine Fensterscheibe. Wahrscheinlich dachte der Dieb, es sei niemand zu Hause, doch Thorne bekam von der Aktion Wind und begab sich unmittelbar in den Garten, um nach dem Rechten zu sehen.

Das Gefährliche: Thorne war zu diesem Zeitpunkt komplett alleine. Wie das Promiportal "TMZ" weiter berichtet, verschreckte dies offenbar den potentiellen Einbrecher so sehr, dass der sofort Reißaus nahm und das Weite suchte. Thorne wählte anschließend den Notruf, um die Polizei zu verständigen. Auch die Beamten konnten den Dieb nicht mehr fassen.