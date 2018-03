Der Streifen "Midnight Sun - Alles für dich" läuft seit 22. März in den deutschen Kinos. Schauspielerin Bella Thorne (20, "You Get Me"), die darin neben Patrick Schwarzenegger (24) zu sehen ist, scheint ziemlich gespannt darauf zu sein, wie der Film ankommt. Damit ihn möglichst viele Fans sehen können, hat Thorne alle Tickets einer Vorstellung in Los Angeles aufgekauft.

Auf Instagram und Twitter postete sie daraufhin eine Botschaft an ihre Fans: "Ich habe einen ganzen Kino-Saal gekauft?! Ich will, dass alle die Möglichkeit haben, 'Midnight Sun' zu sehen - also wenn ihr euch Sorgen um den Ticketkauf macht, habe ich für euch vorgesorgt." Dazu schrieb sie, in welches Kino die Leute kommen müssen, um eine Karte zu erhalten. Wie werden die Tickets vergeben? Im Sinne der Redewendung: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".