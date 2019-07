Ist diese Frau wirklich im siebten Monat schwanger? Model Belle Lucia verwirrt bei Instagram ihre Fans. Erst vor wenigen Monaten verkündete die 24-Jährige: Sie und ihr Freund werden Eltern. In rund acht Wochen soll das Kind auf die Welt kommen. Doch vom Babybauch fehlt nahezu jede Spur. Das wundert auch viele von Belles 1,4 Millionen Followern. Eigentlich will das Model ihre Fans das Geschlecht ihres Kindes erraten lassen. Doch die Fans staunen eher über den Mini-Babybauch. "Bist du sicher, dass du in der 27. Woche bist?“ Oder "Du hast echt kaum zugenommen", schrieben die User in den Kommentaren. Je nach Körperbau und Muskulatur können Babybäuche ganz unterschiedlich in Form und Größe sein - unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Bei schlanken Frauen mit straffer Bauchdecke wächst der Bauch eher nach innen, wie es offenbar bei Belle Lucia der Fall ist. Auch das Becken entscheidet über die Optik der Babykugel. Ist es schmal, dehnt sich die Wölbung zum Oberbauch. Bei breiteren Becken füllt die Gebärmutter erst diesen Raum aus. Zudem spielt Kleidung eine große Rolle - und natürlich, ob Frau ihre Babykugel zeigen möchte, oder nicht. Ob große oder kleine Babykugel: Jede Frau ist auf ihre Art schön - auch in der Schwangerschaft.