Ben Affleck (47, "Gone Girl") hat in der Nacht zu Sonntag auf einer Halloween-Party von Unicef in Hollywood offensichtlich die Kontrolle über seine Alkohol-Abstinenz verloren. Der Schauspieler wurde von "TMZ" dabei gefilmt, wie er nach der Veranstaltung schwankend über eine Straße läuft und sich an einem Auto festhalten muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Affleck in einem Instagram-Post öffentlich gemacht, dass er mit Alkoholsucht kämpfe und vierzig Tage in einem Behandlungszentrum für Alkoholabhängigkeit verbracht habe. Schon damals war ihm klar, dass jede Sucht "ein lebenslanger und schwieriger Kampf" sei.

So gibt er den Rückfall in einem Video gegenüber "TMZ" am nächsten Tag auch offen zu. Darin geht er mit einem großen Kaffee in der Hand gerade auf das Haus seiner Ex-Frau Jennifer Garner (47, "30 über Nacht") zu und sagt den Paparazzi: "Das passiert, es war ein Ausrutscher. Aber ich werde mich davon nicht aus der Spur bringen lassen."