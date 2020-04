Für den guten Zweck legt Schauspieler Ben Affleck (47, "Argo") sein bestes Pokerface auf. Wie er über seinen offiziellen Instagram-Account verraten hat, wird er und zahlreiche andere Stars am heutigen 11. April ein Promi-Pokerturnier auf der Streaming-Webseite Twitch austragen. Die Einnahmen des Events werden demnach der Organisation "Feeding America" zugutekommen, die die Grundversorgung von Menschen in Not sicherstellt - in Zeiten der Corona-Pandemie umso dringender erforderlich als je zuvor in den USA.

Eine ganze Reihe an Promis tun es Affleck gleich. So werden auch Football-Star Tom Brady (42), Sänger Adam Levine (41), Komikerin Sarah Silverman (49) und die Schauspieler Bryan Cranston (64), Tobey Maguire (44), Jon Hamm (49) und Jason Bateman (51) an dem Wohltätigkeits-Turnier teilnehmen.

Als Termin für den Pokerabend ist 11am PT angegeben, was in Deutschland 20:00 Uhr entspricht. Wer Affleck und Co. beim Bluffen, Erhöhen und Passen zusehen will, kann dies live über den Twitchkanal "America's Cardroom" tun.