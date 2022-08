Haben Ben Affleck und Jennifer Lopez endlich ein Haus gefunden? Der Schauspieler will seine aktuelle Bleibe verkaufen.

Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (53) gehen offenbar die nächsten großen Schritte in ihrer Beziehung. Nachdem sich das Paar am 17. Juli 2022 in Las Vegas das Jawort gegeben hat, will Affleck nun offenbar sein Anwesen verkaufen. Auf der Immobilienseite "The Agency" ist seit wenigen Tagen eine Villa in Los Angeles gelistet, die laut mehreren Medienberichten dem Schauspieler gehören soll.

Auf einem rund 1.250 Quadratmeter großen Grundstück gelegen, umfasst die Luxusimmobilie über drei Stockwerke mit sieben Schlafzimmern und neun Bädern. Das Haus, das 2017 gebaut wurde, hat Affleck laut US-Promi-Portal "TMZ" 2018 für 19,3 Millionen US-Dollar (rund 18,8 Millionen Euro) gekauft. Nun soll es für rund 30 Millionen US-Dollar (rund 29 Millionen Euro) einen neuen Besitzer finden. Dabei hat die Villa einiges zu bieten: Ein Fitnessraum, ein Privatkino, ein Privat-Spa sowie ein begehbarer Kleiderschrank sind nur einige der Highlights, die in der Immobilienanzeige aufgelistet werden.

Affleck hat sein Junggesellen-Domizil angeblich kurz nach der Scheidung von Ex-Frau Jennifer Garner (50) 2018 gekauft. Laut dem Magazin "Hello!" liegt es weniger als zwei Kilometer von Garners Haus entfernt, in dem auch die drei gemeinsamen Kinder des ehemaligen Paares wohnen.

Wohnen Jennifer Lopez und Ben Affleck längst zusammen?

Bedeutet dies, dass Affleck und Lopez auf ihrer Liebesnestsuche fündig geworden sind? Bereits im März 2022 berichtete "TMZ", dass das Paar eine gemeinsame Villa im noblen Stadtteil Bel Air in Los Angeles kaufen wolle. Angeblich wollten Lopez und Affleck samt ihrer Kinder in das Haus ziehen. Im Juni seien laut dem Promiportal vor dem Anwesen Umzugslaster sowie J.Los Auto gesehen worden. Allerdings gibt es bis heute keine offizielle Bestätigung für einen Kauf dieser oder einer anderen gemeinsamen Immobilie.

Lopez und Affleck waren bereits von 2002 bis 2004 verlobt, trennten sich jedoch. Seit Frühjahr 2021 sind die beiden wieder ein Paar. Die Hochzeit in Las Vegas im Juli fand nur im kleinsten Kreis statt. Zu Gast waren unter anderem J.Los Kind Emme (14) und Afflecks Tochter Seraphina (13).