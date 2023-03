Ben Affleck ist in einem neuen Interview voll des Lobes über seine Ehefrau Jennifer Lopez. "Oh mein Gott, sie ist brillant", verrät er.

Im Sommer vergangenen Jahres schlossen die Superstars Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) nach ihrer zweiten Verlobung erstmalig den Bund der Ehe. In einem neuen Interview mit dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" ist J.Los Ehemann nun voll des Lobes über seine Frau. "Oh mein Gott, sie ist brillant", platzt es etwa aus Affleck heraus, der seine zweite Ehefrau an anderer Stelle als "ein Genie" im Bezug auf die Social-Media-App Instagram bezeichnet.

J.Lo zu Ben Affleck: "Du wirkst einfach so ernst"

Unter anderem verrät Affleck im neuen Interview, dass ihm J.Lo geraten habe, nicht mehr "so ernst" zu sein. "Entspann dich, sei du selbst. Hab Spaß!", habe sie ihm mitgegeben, denn in Wahrheit sei er ein "echter und ungekünstelter Typ". Doch durch vorherige negative Erfahrungen mit den Medien sei er in seinem öffentlichen Auftreten "sehr reserviert" geworden, fügt Affleck noch selbstkritisch hinzu.

"Wirke ich ernst?", fragt der Schauspieler und Regisseur rhetorisch im Interview, um hinzuzufügen: "Aber wie in vielen Sachen, hat [Jennifer Lopez] recht [...]. Sie versucht mir zu helfen, also sollte ich vielleicht verdammt nochmal auf sie hören".

Unschätzbare Tipps für neuen Film "Air"

Davon abgesehen habe ihm Ehefrau Lopez bei seinem neuen Filmprojekt "Air" über NBA-Superstar Michael Jordan (60) und dessen legendäre Nike-Sneaker Tipps von geradezu unschätzbarem Wert gegeben, verrät Affleck noch im Interview. "Sie weiß unglaublich viel über die Art, wie Mode sich durch die Kultur als Zusammenfluss von Musik, Sport, Entertainment und Tanz entwickelt", so der Star. Dies habe ihm wiederum geholfen, die tatsächliche kulturelle Bedeutung der Jordan-Sneaker zu verstehen und in seine am 6. April in den deutschen Kinos startende Regie-Arbeit einfließen zu lassen.

Ben Affleck hatte bei den Grammys Spaß

Auch auf eine Episode, die sich vor Kurzem in seinem sehr öffentlichen Leben ereignet hatte, wurde Affleck in dem Interview angesprochen: Anfang Februar kursierten online und in sozialen Netzwerken zahlreiche Memes und Videoausschnitte, die einen vermeintlich missmutigen oder traurigen Affleck bei den diesjährigen Grammy-Awards zeigten.

Dies, so Affleck, habe jedoch gar nicht den Tatsachen entsprochen. "Ich hatte bei den Grammys eine gute Zeit", versichert der Star. In einem besonders berühmt gewordenen Moment habe er zudem nicht gewusst, dass ihn die TV-Kamera gerade einfängt, wodurch sich sein extrem teilnahmsloser Gesichtsausdruck erklären ließe.