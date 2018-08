Bevor Schauspieler Ben Affleck (46, "The Accountant") am Montag erneut aufgrund seiner schweren Alkoholprobleme in die Entzugsklinik einziehen musste, stand die Scheidung von ihm und seiner Ex Jennifer Garner (46, "30 über Nacht") kurz vor dem Abschluss. Das berichtete jetzt das "People"-Magazin und beruft sich dabei auf mehrere anonyme Quellen. Das Hollywood-Paar hatte im Jahr 2005 geheiratet, Garner hatte nach zehn Jahren Ehe 2015 die Scheidung eingereicht.

Seitdem lassen sich die beiden viel Zeit, die Scheidung tatsächlich zu vollziehen. Grund dafür sind vor allem die drei gemeinsamen Kinder Violet (12), Seraphina (9) und Samuel (6). Eine der anonymen Quellen behauptet: "Es besteht keine Eile. Sie versuchen herauszufinden, wie sie am besten als Familie funktionieren und was für alle am besten ist". Anfang August stand der Scheidungsantrag bereits kurz vor einem vorzeitigen Ende, da entscheidende Papiere nicht eingereicht wurden.

Nun muss die Scheidung erneut pausieren, da sich Affleck momentan ganz auf seine Genesung konzentrieren muss. Dass Garner und ihr Ex-Mann trotz Scheidung noch zueinanderstehen und sich gemeinsam um die Kinder kümmern, haben sie in jüngster Zeit öfter bewiesen. Das Osterwochenende verbrachten sie als Familie in Hawaii und im letzten Monat wurden sie bei einem Familien-Ausflug in New York gesehen. Garner war es auch, die ihren Ex-Mann nach seinen neuesten Alkoholeskapaden abholte und in die Entzugsklinik brachte.