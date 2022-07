"We did it!" Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich das Jawort gegeben. Die beiden heirateten in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas.

Jetzt ist das Hollywood-Glück perfekt: Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) sind nun ganz offiziell Mann und Frau. Das bestätigte die Sängerin am Sonntag per Rundschreiben an ihre Fans. "We did it!", zu Deutsch etwa "Wir haben es getan!", heißt es darin. Man habe sich in einer kleinen Hochzeitskapelle in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada um kurz nach Mitternacht das Jawort gegeben. Ihren Newsletter unterschrieb sie mit ihrem neuen Namen Mrs. Jennifer Lynn Affleck und bestätigte damit gleichzeitig, dass sie den Namen ihres Mannes ab sofort führen wird.

Es sei "die beste Nacht aller Zeiten" gewesen, schreibt Lopez weiter. Die Kinder von Lopez und Affleck seien bei der Hochzeit dabei gewesen. "Wir haben es geschafft. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig", erklärt die Sängerin. Erst wenige Stunden vor der Hochzeit sei man nach Las Vegas geflogen und habe ohne Termin in einer Hochzeitskapelle geheiratet: "Genau das, was wir wollten." Man habe sich mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise machten, einfach in die Schlange gestellt.

J.Lo und Affleck: Kein Elvis-Imitator verfügbar

Zwar habe man sich einen Elvis-Imitator für die Trauung gewünscht, es sei aber keiner mehr verfügbar gewesen. Dennoch sei es die Hochzeit, "von der wir schon lange geträumt haben", gewesen. Die Liebe sei eine großartige Sache und es sei wert, darauf zu warten, schreibt Lopez weiter. Beide waren in Weiß gekleidet, wie ihre Schnappschüsse von der Zeremonie beweisen. Auf Instagram präsentierte J.Lo außerdem ihren Ehering.

J.Lo und Affleck lernten sich 2001 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Im November 2002 verlobten sie sich, trennten sich aber im Jahr 2004. Affleck heiratete 2005 seine Kollegin Jennifer Garner (50), mit der er drei Kinder hat. 2018 folgte die Scheidung. J.Lo heiratete schon 2004 den Sänger Marc Anthony (53) und hat mit ihm gemeinsame Zwillinge. Ihre Beziehung ging 2014 auseinander. Seit letztem Sommer sind Affleck und J.Lo wieder ein Paar, im April 2022 verlobten sich die beiden.