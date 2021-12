In einem Interview hat Ben Affleck über seine Trennung von Jennifer Garner gesprochen - und indirekt seine Ex für seine Alkoholsucht verantwortlich gemacht. Viele Fans reagieren empört auf die Schuldzuweisung.

Lange Zeit waren sie eines der Traumpaare Hollywoods: 2005 hatten Ben Affleck und seine Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner geheiratet. Das Paar hat zusammen drei Kinder bekommen. Doch einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Im Interview in der "The Howard Stern Show" sprach Affleck nun ungewöhnlich offen über seine Ehe - und verstörte mit Aussagen über seine Alkoholsucht. Die Ursache dafür wollte er nämlich seiner Ex ankreiden: "Ein Grund, warum ich mit dem Trinken überhaupt angefangen habe, war, dass ich mich in meiner Ehe gefangen fühlte", sagte der 49-Jährige in der Radiosendung. "Wenn wir uns nicht getrennt hätten, wären wir uns vermutlich gegenseitig an die Kehle gegangen und ich würde wahrscheinlich immer noch trinken."

Seinen Alkoholismus stellt er als eine Art Notwehr dar: "Ich dachte: 'Ich kann aufgrund meiner Kinder nicht einfach gehen, aber ich war nicht glücklich, was sollte ich also tun?'" Also habe er regelmäßig eine Flasche Scotch getrunken und sei auf der Couch eingeschlafen.

Ben Affleck löst Empörung aus

Zwar hatte der zweiwache Oscar-Gewinner auch positive Worte übrig für seine Ex. "Ich weiß, dass sie eine gute Mutter ist", sagte er unter anderem über sie. Doch dass Affleck Garner implizit für seine Alkoholsucht verantwortlich macht, sorgte im Netz für Empörung: "Du gibst deiner Exfrau die Schuld, dass du trinkst? Du warst ein Trinker, schon bevor du sie geheiratet hast", schrieb eine Userin.

"So schlecht über die Mutter deiner Kinder zu sprechen macht dich zu einem furchtbaren Vater", schreib ein anderer User. Viele beschimpften Affleck für seine Aussagen.

Besonders pikant: Als sich Affleck 2018 in eine Entzugsklinik begab, war es seine Exfrau Jennifer Garner, die ihn dorthin begleitete.

Nach seiner Trennung von Garner war Affleck zunächst mit der Filmproduzentin Lindsay Shookus liiert. Bis Anfang dieses Jahres war er mit der aus dem aktuellen James-Bond-Film bekannten Schauspielerin Ana de Armas zusammen, ehe er im Frühjahr die alte Romanze mit seiner früheren Verlobten Jennifer Lopez wieder aufleben ließ.

Verwendete Quelle: "Daily Mail", "Howard Stern Show"