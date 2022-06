Schauspieler Ben Affleck besuchte mit seiner Verlobten Jennifer Lopez und seinem Sohn Samuel ein Autohaus in Los Angeles. Als der Zehnjährige auf dem Fahrersitz eines Luxus-SUV Platz nahm, hatte das ungeahnte Folgen.

Es dürfte der Traum vieler autoverrückter Jungs sein: Einmal am Lenkrad eines Luxuswagens sitzen, vielleicht den Fuß auf das Gaspedal legen und an den zahlreichen Knöpfen des Armaturenbretts spielen. So schien es auch Samuel, dem zehnjährigen Sohn von Schauspieler Ben Affleck aus seiner Ehe mit Jennifer Garner, zu gehen. Der Junge begleitete seinen Vater und dessen Verlobte Jennifer Lopez an diesem Wochenende zu einem Autohändler in Los Angeles. Das Promi-Paar sucht offenbar ein neues Familienauto und begutachtete bei dem Anbieter "777 Exotics" mehrere hochpreisige Wagen, darunter auch einen gelben Lamborghini Urus.

Der Luxus-SUV hat 650 PS und einen Einstiegspreis von rund 220.000 Euro. Das US-Portal "TMZ.com" veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Affleck und Lopez das Auto inspizieren. Er nimmt auf dem Fahrersitz Platz, sie steigt hinten ein. Ben Affleck ist jedoch nicht der Einzige, der das Auto testet: Der 49-Jährige lässt auch seinen Sohn kurz hinters Steuer, während der Motor läuft. In dem Moment ist in dem Video zu sehen, wie der Wagen einen Satz nach hinten macht und einen angrenzenden BMW rammt.

Sohn von Ben Affleck rammt im Lamborghini einen BMW

Ein Angestellter des Autohauses läuft daraufhin sofort zum Heck des Wagens und schaut, ob es einen Kratzer gegeben hat. Auch Affleck und sein Sohn machen sich ein Bild des Malheurs. Während der Zehnjährige bedröppelt über den Parkplatz läuft, steigt der Schauspieler wieder in das Auto und fährt es ein Stück vor. Später ist zu sehen, wie Affleck seinen Jungen tröstend in den Arm nimmt und mit einem weiteren Mitarbeiter des Autohauses redet.

Nicht unter 1,5 Millionen Euro: Michael Schumacher fuhr heimlich Porsche – jetzt wird der Wagen verkauft 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Offiziell durfte Schumi einen Porsche Carrera GT gar nicht besitzen – war doch der Fiat-Konzern sein Arbeitgeber. Deshalb stehe auch sein damaliger Manager Willi Weber und seine Weber Management GmbH in den Papieren. Mehr

Ein Sprecher des Hollywoodstars sagte laut "TMZ.com", es sei kein Schaden entstanden und allen gehe es gut. Laut Autohaus hätten die beiden Wagen einfach nur zu dicht nebeneinander geparkt. Es gab wohl einen Kontakt, aber keinen richtigen Unfall. Den Ausflug ins Autohaus dürfte der zehnjährige Samuel Affleck trotzdem nicht so schnell vergessen.

Quelle: "TMZ.com"