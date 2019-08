Ben Tewaag (43) war in der Nacht zu Donnerstag in Berlin zeitweise in Polizeigewahrsam. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist der Sohn von Uschi Glas (75, "Fack ju Göhte") dabei erwischt worden, wie er Autoreifen zerstochen hat. Allerdings nicht irgendwelche, wie Tewaag selbst klarstellt: "Ich laufe doch nicht durch Berlin und steche wahllos auf Autoreifen ein." Das Wohnmobil, dessen Reifen dran glauben musste, gehört demnach einem langjährigen Kumpel, der Tewaag kurzzeitig erzürnt hat. "Er hat in seiner Wohnung gepennt und mich nicht reingelassen. Und meine ganzen Sachen waren in seiner Wohnung. Da war ich halt sauer."

Tewaag soll auch noch Cannabis dabei gehabt haben - wobei es sich nach eigener Aussage allerdings um nicht psychoaktives CBD gehandelt haben soll. Nachhängen wird Tewaag der Vorfall wahrscheinlich nicht. Mit den Polizisten habe er zum Schluss "sogar herzhaft über den Vorfall gelacht." Und mit seinem Freund habe er bereits abgesprochen, dass er die Reifen ersetzen wird.