Nach der turbulenten Trennung haben Ben Zucker und Suzann Jetzkus wieder zusammen gefunden. Das bestätigte der Sänger in einem Interview.

Ben Zucker feiert heute (4. August) nicht nur seinen 40. Geburtstag, sondern auch sein aufgefrischtes Liebesglück. Nachdem ein Instagram-Post im Mai bereits die Gerüchteküche angeheizt hatte, bestätigt der Schlagerstar die Spekulationen nun in einem Interview: Er und Ex-Freundin Suzann Jetzkus (36) sind wieder ein Paar!

"Liebe ist der Grund, warum ich morgens aufstehe"

Im Interview mit der "Bild" bestätigt Zucker nun das Liebescomeback. Denn angesprochen auf seinen aktuellen Song "Stadt für uns alleine", in dem Zucker davon singt, sich mit seinem Lieblingsmenschen treiben zu lassen, verrät der Schlagerstar: "Mein Lieblingsmensch, mit dem ich mich gern durch die Stadt treiben lasse, ist meine Freundin." Und mit dieser und seiner Familie feiert der 40-Jährige auch seinen Geburtstag: "Ich werde mit meiner Familie und engen Freunden bei mir zu Hause feiern. Mehr weiß ich selbst nicht, denn mir wurde strengstens untersagt, mich um mein Geburtstagsfest zu kümmern - also lasse ich mich überraschen." Alles, was Zucker an seinem heutigen Geburtstag also zu tun hat, ist aufzustehen und den Tag zu genießen. Grund dafür hat der Sänger allemal, denn wie der Schlagerstar weiter verrät, ist Liebe der Grund dafür, "warum ich morgens aufstehe".

Trennung wegen der Musik

Zucker und Jetzkus waren seit 2020 liiert, wollten sogar heiraten, bevor im Oktober 2021 die Trennung folgte. Im Podcast "Natürlich Kohlensäure" gestand Zucker vergangenes Jahr, dass unterschiedliche Zukunftspläne zu dem Liebes-Aus des Paares geführt hätten. Jetzkus hätte mit 35 noch einmal eine Musikkarriere angestrebt, doch Zucker wollte keine Frau an seiner Seite haben, "die Musik macht". Im Mai dieses Jahres heizte dann ein gemeinsames Foto des Ex-Paares, welches Zucker auf seinem Instagram-Profil postete, die Gerüchteküche um ein mögliches Liebescomeback an - und das scheinbar nicht unbegründet.

Mittlerweile scheinen Zucker und Jetzkus ihre Differenzen nicht nur beiseitegelegt zu haben, sondern planen auch eine gemeinsame Zukunft - mit Kindern. Wie Zucker gegenüber der Boulevardzeitung verrät, könne er es nicht ausschließen, noch einmal Vater zu werden. "Es passiert, wenn es passieren soll und darauf freue ich mich", so der Schlagerstar, der bereits aus einer früheren Beziehung eine Tochter hat.