von Laura Stunz Robert Geiss ist erfinderisch. Das beweist er nicht nur in Geschäftsangelegenheiten, sondern auch mit der Namenswahl seiner Tochter Davina. Eigentlich sollte diese nämlich anders heißen. Was eine Klorolle damit zu tun hat.

Bei den Geissens ist immer was los. Wenn sie nicht gerade mit ihrer eigenen Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" für Schlagzeilen sorgen, sieht man den Nachwuchs von Multi-Millionär Robert Geiss in der eigenen TV-Sendung "Davina & Shania – We Love Monaco" das Jetset-Leben genießen. Und auch auf Instagram ist die Millionärsfamilie unterwegs.

Während Carmen Geiss mit ihren Instagram-Posts regelmäßig Empörung und Lästereien auslöst, sorgen Davina und Shania mit offenen Frage-Antwort-Runden für Gesprächsbedarf. Erst kürzlich verriet Davina in ihrer Story, dass ihr Name eigentlich nur die zweite Wahl im Namensauswahlverfahren ihrer Eltern gewesen sein soll.

"Mein Vater war mal auf der Toilette und die Klorolle hieß Kimberley"

Auf die Frage eines Users, ob die 19-Jährige wisse, ob ihre Eltern einen anderen Vornamen für sie erdacht hätten, sagt sie: "Ja, Kimberley. Mein Vater war mal auf der Toilette und die Klorolle hieß Kimberley." Verübeln kann man es dem "Uncle Sam"-Gründer nicht, schließlich kommen einem meist die besten Ideen auf dem Klo.

Kreativer Geist der Geissens

Die Klorolle in allen Ehren - aber Carmen und Robert entschieden sich dann aber doch für den Namen Davina. Und gaben ihr gleich noch einen Zweitnamen dazu. "Davina Shakira Geiss" lautet heute der vollständige Name der Millionärstochter. Und auch bei ihrer Schwester bewiesen die Geissens, welch kreativer Geist in ihnen steckt. Der vollständige Name der 18-Jährigen lautet Shania Tyra Maria Geiss.

Derzeit läuft die zweite Staffel der eigenen TV-Sendung der Schwestern "Davina & Shania – We Love Monaco" auf RTL2, die den glamourösen Jetset-Alltag der Schwestern inszeniert. Fans können sich jeden Montag zur Primetime über eine Doppelfolge freuen.