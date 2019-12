Fußballprofi Benik Afobe und seine Frau Lois Smith trauern um ihre Tochter Amora. Die Zweijährige wurde am vergangenen Freitag mit einer schweren Infektion ins Krankenhaus gebracht und verstarb noch am selben Abend. Das teilte der 26-Jährige in einem Statement mit, aus dem mehrere britische Medien zitierten. "Die Ärzte taten alles, was in ihrer Macht stand, aber sie erlitt eine Reihe schwerer Komplikationen und verstarb in den Armen ihrer Familie." Worum genau es sich bei der Infektion handelte, geht aus der Erklärung nicht hervor. Afobe und seine Familie bitten jedoch darum, dass "ihre Privatsphäre in dieser unglaublich schwierigen Zeit respektiert wird".

Statement from Benik Afobe. Thoughts with Benik and his family. RIP Amora. pic.twitter.com/HcQCLZ2jeI — Henry Winter (@henrywinter) December 1, 2019

Britische Fußballvereine kondolieren Benik Afobe

Zahlreiche Vereine der britischen Premiere League kondolierten Afobe. "Diese Nachricht macht uns so traurig. Es gibt wichtigere Dinge als Fußball", twitterte etwa der AFC Bournemouth, bei dem der 26-Jährige zwei Jahre spielte. Auch Afobes früherer Verein Arsenal London sprach sein Beileid aus. James Maddison von Leicester City trug beim Spiel am Sonntag unter seinem Trikot ein Shirt mit der Aufschrift: "Benik, wir sind alle für dich da, Bro". Afobes aktueller Verein Bristol City versprach, Afobe und seine Frau so gut es geht zu unterstützen.

Some things are bigger than football.



We're so, so sad to hear your news Benik.



Every single person at #afcb sends their love to you and your family ❤️️ pic.twitter.com/zkgdaq6Xhy — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) December 1, 2019

We are deeply saddened to learn of the tragic passing of Benik Afobe’s daughter, Amora



Everyone in the Arsenal family sends love and support to Benik and his family at this heartbreaking time pic.twitter.com/1Z3khyzrph — Arsenal (@Arsenal) December 1, 2019

Benik Afobe, no words or messages on my shirt will ever be enough but just want you to know Me, Leicester city and the footballing world are here for you and your family. Stay strong at this heartbreaking time brother. pic.twitter.com/S0JCLkVxv6 — James Maddison (@Madders10) December 1, 2019

“The thoughts and prayers of everyone at Bristol City are with Benik and his wife Lois at this tragic time.



"We cannot imagine the heartache they are feeling and we will do all we can to support them.”



- Mark Ashton pic.twitter.com/9wz4aIZOc0 — Bristol City FC (@BristolCity) December 1, 2019

Benik Afobe wurde 1993 als Sohn kongolesischer Einwanderer in London geboren. Bereits im Alter von sechs Jahren besuchte er die Jugendakademie des FC Arsenal und wurde dort zum Stürmer ausgebildet. 2010 unterschrieb er einen Profivertrag bei Arsenal. Bis 2015 spielte er bei dem Londoner Traditionsverein. Seitdem wird Afobe immer wieder an verschiedene Mannschaften verliehen. Aktuell gehört er zum Kader des Zweitligisten Bristol City, konnte aber wegen einer schweren Knieverletzung zuletzt nicht spielen.