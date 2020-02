Für Musiker Benji Madden (40) hat Ende Dezember 2019 ein neues Kapitel begonnen: Er und seine Ehefrau, die Schauspielerin Cameron Diaz (47, "Bad Teacher"), freuten sich über die Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Raddix Madden. Seitdem genießt das Paar sein Familienglück in vollen Zügen. Der Good-Charlotte-Gitarrist scheint dadurch mit so viel Liebe erfüllt zu sein, dass er es in die Welt hinausschreien möchte - so geschehen bei Instagram.

"Meine Ehefrau und meine Tochter erfüllen mich mit so viel Dankbarkeit. Jeden Tag fühle ich mich so glücklich. Ich wollte es nur laut sagen", schrieb Madden zu einem Bild von drei gemalten Rosen. Dass er kein Foto seiner Tochter postet, hat einen besonderen Grund, wie schon Diaz wissen ließ, als sie Anfang Januar die Baby-News offiziell verkündet hat: "Unser instinktives Gefühl ist es, die Privatsphäre unserer Kleinen zu schützen. Deshalb werden wir keine Bilder oder weitere Details von ihr posten", so die Schauspielerin damals.

Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet und halten ihr Privatleben so gut sie können aus der Öffentlichkeit heraus.