Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet. Zum siebten Hochzeitstag macht der Musiker ihr eine süße Liebeserklärung.

Am Mittwoch, den 5. Januar 2022, feierten Cameron Diaz (49) und Benji Madden (42) einen besonderen Tag: "Von heute an sind wir sieben Jahre verheiratet", schreibt Madden in einem Instagram-Post. Er habe immer davon geträumt, "eine solche Familie zu haben. Fröhlich, friedlich, beständig, loyal und bedingungslos, gleichermaßen voller Leidenschaft und Tiefe".

Benji Madden: "Auf der Überholspur des Glücks"

Es Flitterwochen zu nennen, sei nicht genug, erklärt Madden weiter. "Es ist das wahre Leben. Die einzige wirkliche Herausforderung, die wir haben, besteht darin, die Zeit zu verlangsamen, denn das Leben vergeht schnell auf der Überholspur des Glücks. Für immer und ewig wissend, dass wir zu Hause sind. Ich liebe dich." Diaz kommentierte den liebevollen Post mit: "Ich liebe dich jeden Tag mehr. Unsere Liebe ist glücklich, friedlich, beständig, loyal und bedingungslos. Leidenschaftlich und tief. Liebe dich für immer und ewig."

Cameron Diaz und Benji Madden sind seit Januar 2015 verheiratet. Im Dezember 2019 kam Töchterchen Raddix Chloe Wildflower Madden zur Welt. Wie Diaz kürzlich in einer Folge des "Unqualified"-Podcasts von Kollegin Anna Faris (45, "Mom") verrät, fühlte sie sich zu Benjis Zwillingsbruder Joel nie hingezogen - aus einem bestimmten Grund. "Sie sind nicht gleich", erklärte die 49-Jährige im Gespräch mit Gastgeberin Faris. Obwohl die beiden Rocker der Band Good Charlotte ("Lifestyles of the Rich & Famous") Zwillinge sind, so seien sie doch "offensichtlich sehr, sehr verschieden".