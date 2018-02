Seine Töchter Gigi und Bella Hadid gehören zurzeit zu den gefragtesten und beliebtesten Models der Welt. Auf Instagram haben beide Frauen zusammen über 55 Millionen Fans. Was sie jetzt über ihren Vater, Immobilienmogul Mohamed Hadid, hören mussten, dürfte den Superstars allerdings nicht gefallen.

Mohamed Hadid soll ein Model sexuell missbraucht haben

Hadid wird vorgeworfen, ein Model sexuell missbraucht zu haben. Das mutmaßliche Opfer, Miranda Vee, traf sich im März vergangenen Jahres mit dem 69-Jährigen, nachdem der Chef der Modemarke Guess, Paul Marciano, sie um ein Treffen mit Hadid gebeten habe. Das Pikante: Auch Marciano wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Model und Schauspielerin Kate Upton erzählte erst kürzlich öffentlich, wie der Labelgründer sie jahrelang erniedrigt und belästigt haben soll.

Fullscreen

Wie Vee dem amerikanischen Magazin "Page Six" berichtet, habe sie geglaubt, Hadid wäre ein respektabler Mann. Schließlich habe er Töchter. Doch als sie sich mit ihm in einer Wohnung in Los Angeles für ein Gespräch traf, sei aus dem Businessmeeting ein Vorfall sexueller Gewalt geworden. "Er hatte zwei Gläser Champagner hingestellt. Ich saß auf einem Sofa ihm gegenüber. Er sagte, 'oh, du bist so weit weg, warum kommst du nicht näher?'". Anschließend hätten sie sich über ihre jeweiligen Karrieren unterhalten, als er das erste Mal seine berühmten Töchter erwähnte. Er würde Gigi bald nach Paris begleiten. "Vielleicht kann ich dich ja mitnehmen", soll Hadid gesagt haben. Er habe dann angefangen, sie zu berühren, am Bein, im Gesicht und gesagt, sie sei sehr hübsch und sehr jung. Und obwohl die 23-Jährige nein gesagt habe, hätten die beiden anschließend ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt.

Vee hat Hadid mittlerweile bei der Polizei von Los Angeles angezeigt

Mittlerweile hat Vee eine Anwältin engagiert, die sie bei der Klage unterstützt. Im Zuge der Enthüllungen haben sich nun weitere Frauen gegenüber dem Gossip-Magazin geäußert. Eines der Models will anonym bleiben, sagt aber, Hadid hätte ihr bei Instagram ein Bild von seiner Tochter Gigi geschickt und dazu geschrieben: "Ich bin der Vater von Gigi und Bella Hadid. Du bist das perfekte Beispiel für einen Frauenkörper."

Hadid selber bestreitet die Vorwürfe. "Ich habe vier Töchter und respektiere Frauen. Es ist eine falsche Anschuldigung", erklärt er. "Ich bin nicht im Model-Geschäft, ich bin kein Teil der Industrie. Ich kann niemandem Jobs geben. Deshalb bin ich sehr wütend darüber. Sie hat die #Metoo-Bewegung ausgenutzt für einen Fall, den es gar nicht gibt." Weder Gigi noch Bella Hadid haben sich bislang zu den Vorwürfen gegen ihren Vater geäußert.