Gleich zu Beginn der Berlinale am 16. Februar begeisterte Kristen Stewart die Fotografen auf dem roten Teppich zur Premiere des Films "She Came To Me". Das Kleid stammt aus dem Designerhaus Chanel-Couture. Als Stilbruch kombinierte die Schauspielerin Schnürstiefel mit der für die Marke bekannten Lackkappe.

