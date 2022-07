Bernhard Brink und Jürgen Drews teilen sich eine lange, gemeinsame Karriere. Zum Abschied des Königs von Mallorca blickt Brink zurück...

Vor 46 Jahren lernten sich die Schlagerstars Bernhard Brink (70) und Jürgen Drews (77) kennen. Es folgte eine lange Karriere, bei der sich immer wieder ihre Wege kreuzten. Zum Bühnenabschied von Drews denkt Brink nun an die gemeinsame Zeit in der "Bild"-Zeitung zurück. 1976 sei man bei einem Berliner Musikverlag das erste Mal aufeinandergetroffen. Der erste Gedanke von Brink: "Der Junge sieht aber gut aus."

In den folgenden Jahren seien die beiden Stammgäste in der "ZDF-Hitparade" bei Dieter Thomas Heck (1937-2018) geworden. Für Brink eine "geile Zeit, die so nie wiederkommen wird": "Es gab kein AIDS und kein Corona und wir lebten mit einer Leichtigkeit, von der man heute nur träumen kann." Der Zeitgeist sei ein anderer gewesen damals, "nicht so verbissen und überkorrekt, sondern freizügig und fröhlich".

Bernhard Brink und Jürgen Drews spielten sich gegenseitig Streiche

Gegenseitig habe man sich auf gemeinsamen Touren oft Streiche gespielt. Zum Beispiel habe er einmal das Mikro von Drews abgeschaltet und von hinter der Bühne mit verstellter Stimme dessen Songs geträllert: "Das Publikum hat sich kaputtgelacht." Bei einer anderen Anekdote war jedoch Brink das Opfer: Drews und Heck hätten ihm eine Dame ins Hotelbett gelegt. Als er in sein Zimmer kam, sei diese nackt aufgesprungen und habe geschrien: "Du Schwein hast mir die Ehe versprochen!" Auf dem Balkon hätten Drews und Heck gestanden und sich "scheckig" gelacht.

Dass sein Freund Jürgen jetzt aufhöre und als König von Mallorca abdanke, finde er traurig, so Brink. Aber eines wisse er: "Jürgen, du bleibst immer unser König der Herzen!" Jürgen Drews verkündete am Samstagabend in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" emotional das Ende seiner Karriere. An der Seite von Moderator Florian Silbereisen (40) und seiner Frau Ramona Drews (48) sagte er: "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: 'Irgendwann ist mal gut.'"