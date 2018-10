Der ehemalige Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) hat sich getraut. Wie mehrere Instagram-Posts und ein Bericht der "Bild"-Zeitung zeigen, hat der 67-Jährige in Dänemark offenbar seine Freundin, das Erotikmodel und Webcamgirl Ginger Costello (mit bürgerlichem Namen Yvonne Schaufler, laut eigenen Angaben 31), geheiratet. Demnach fand die Blitzhochzeit auf der dänischen Insel Aerö statt.

Dänemark als Ort der Trauung hatte offenbar praktische Gründe. "Da geht es einfach am schnellsten! Man braucht nur den Personalausweis, ich noch meine Scheidungspapiere, dann ist man in 24 Stunden verheiratet. Ähnlich wie in Las Vegas", erklärte Wollersheim gegenüber "Bild".

"Ab jetzt sind wir Mann und Frau"

Ginger Costello zeigte sich auf ihrem Instagram-Account überglücklich über ihren Bund fürs Leben. Zu zwei Hochzeitsfotos, die sie in ihrem freizügigen Brautkleid an der Seite ihres frischgebackenen Ehemannes zeigen, schrieb sie: "So ab jetzt sind wir Mann und Frau" und "Verliebt verlobt verheiratet". Wollersheim postete ebenfalls ein Hochzeitsfoto und teilte seinen Fans mit: "All You Need Is Love" (auf Deutsch: Alles, was du brauchst, ist Liebe).